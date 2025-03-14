Итоги распродажи на Уолл-стрит: победители и побежденные

Страх перед экономическим ростом в США привел к снижению премии за риск. Недавнее падение на Уолл-стрит привело к снижению коэффициента «цена/прибыль» по индексу S&P — основного показателя относительной стоимости акций — с более чем 26 до 21 раза, по данным Bloomberg. В то же время падение европейских акций привело к снижению коэффициента с более чем 15 до примерно 14 раз.