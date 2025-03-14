Итоги распродажи на Уолл-стрит: победители и побежденные

В последние три недели на фондовом рынке США наблюдается резкое снижение стоимости акций. По данным The Financial Times, среди тех, кто больше всего пострадал с момента рекордного роста индекса S&P 500 19 февраля, оказались технологические и другие быстрорастущие компании, стоимость которых резко выросла в последние годы.
Акции производителя микросхем Nvidia, которые стали центром внимания из-за бума на рынке искусственного интеллекта, упали почти на 17%. Акции Tesla, которые выросли после победы Дональда Трампа на выборах, упали примерно на 30%, так как компания потеряла весь свой прирост.
Компания Palantir, занимающаяся анализом данных, потеряла около 25% стоимости после достижения рекордного максимума в прошлом месяце, когда инвесторы надеялись на неожиданную прибыль от сокращения расходов правительства США.
Среди «Великолепной семерки» крупных технологических компаний Microsoft лучше всех пережила распродажу, потеряв менее 7 процентов.
Акции авиакомпаний Delta Air Lines, American Airlines и United Airlines упали примерно на 30% из-за предупреждений о снижении спроса.
Также пострадали акции банков — Citigroup, Morgan Stanley и Goldman Sachs упали почти на 20%.
Среди крупнейших компаний, показавших наибольший рост после февральского пика S&P, — коммунальные предприятия, такие как American Water Works, акции которых выросли примерно на 9%, и компании, занимающиеся здравоохранением, такие как Merck & Co, акции которых выросли на 10%.
Страх перед экономическим ростом в США привел к снижению премии за риск. Недавнее падение на Уолл-стрит привело к снижению коэффициента «цена/прибыль» по индексу S&P — основного показателя относительной стоимости акций — с более чем 26 до 21 раза, по данным Bloomberg. В то же время падение европейских акций привело к снижению коэффициента с более чем 15 до примерно 14 раз.