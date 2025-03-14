Глава МИД Японии попросил Рубио освободить Токио от пошлин на автомобили

Президент США Дональд Трамп 10 февраля распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия из-за рубежа. Решение, которое вступило в силу 12 марта, касается поставок из Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, стран Евросоюза, Канады, Мексики, Южной Кореи и Японии. Между тем наибольшие опасения у Японии вызывают американские пошлины на автомобили, о которых говорил президент США Дональд Трамп. На эту товарную категорию приходится порядка 28% японского экспорта в США. Во время первого срока Трампа на посту президента США он выражал недовольство дефицитом в торговле с Японией, а также требовал от Токио снизить пошлины на сельскохозяйственную продукцию.