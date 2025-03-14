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Глава МИД Японии попросил Рубио освободить Токио от пошлин на автомобили

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Глава МИД Японии Такэси Ивая попросил госсекретаря США Марко Рубио посодействовать освобождению японской стороны от новых американских пошлин на автомобили. Об этом глава японского внешнеполитического ведомства сообщил журналистам по итогам прошедших в Канаде переговоров с американским госсекретарем.

Источник: Reuters

«Я выразил наше сожаление по поводу того, что Японию не освободили от пошлин на сталь и алюминий, а также попросил освободить нашу страну от предстоящих пошлин на автомобили», — приводит его слова агентство Киодо.

Президент США Дональд Трамп 10 февраля распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия из-за рубежа. Решение, которое вступило в силу 12 марта, касается поставок из Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, стран Евросоюза, Канады, Мексики, Южной Кореи и Японии. Между тем наибольшие опасения у Японии вызывают американские пошлины на автомобили, о которых говорил президент США Дональд Трамп. На эту товарную категорию приходится порядка 28% японского экспорта в США. Во время первого срока Трампа на посту президента США он выражал недовольство дефицитом в торговле с Японией, а также требовал от Токио снизить пошлины на сельскохозяйственную продукцию.