FT: федеральные расходы США могут достичь нового рекорда, несмотря на усилия Маска

Расходы выросли на 40 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то есть на 7%, сообщает Financial Times.
Несмотря на то, что, согласно заявлениям Департамента эффективности правительства, ему уже удалось сэкономить более 100 млрд долларов, в действительности лишь в нескольких департаментах было зарегистрировано какое-либо снижение расходов за первый полный месяц работы новой администрации, говорится в материале издания.
По данным Минфина, Министерство образования сократило расходы на 6 млрд долларов.
Марко Рубио, государственный секретарь, курировал сокращение расходов в Агентстве международного развития США (USAID), ежемесячные расходы которого, как выяснилось, были урезаны вдвое до 226 млн долларов по сравнению с 547 млн долларов в том же месяце прошлого года.
Однако на 3% выросли ежемесячные расходы на здравоохранение, что обошлось казне в дополнительные в 5 млрд долларов. Увеличение расходов на социальное обеспечение на 6% составили в денежном исчислении 8 млрд долларов.
Собственные прямые расходы Министерства финансов выросли на 29 млрд долларов по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в основном за счет увеличения ежемесячного обслуживания долга на 10 млрд долларов, а также роста затрат на предоставление налоговых льгот и связанных с ними платежей на сумму в 14 млрд долларов.