FT: федеральные расходы США могут достичь нового рекорда, несмотря на усилия Маска

Собственные прямые расходы Министерства финансов выросли на 29 млрд долларов по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в основном за счет увеличения ежемесячного обслуживания долга на 10 млрд долларов, а также роста затрат на предоставление налоговых льгот и связанных с ними платежей на сумму в 14 млрд долларов.