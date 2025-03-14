ФАС предписала новосибирским властям исключить из расчета ЖКХ 1,1 млрд рублей

При проверке обнаружилось, что регулятор включил в расходы необоснованные затраты. По мнению ФАС, при расчете планового уровня потерь электроэнергии департамент определил объемные показатели с учетом достигнутой ранее экономии. Это привело к получению экономически необоснованной выручки. В сфере обращения с ТКО применялся некорректный подход при расчете расходов на транспортирование отходов — затраты были определены на уровне тарифов в других регионах, а не на основании договоров, заключенных в Новосибирской области.