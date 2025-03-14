ФАС предписала новосибирским властям исключить из расчета ЖКХ 1,1 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 14 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала Департаменту по тарифам Новосибирской области исключить из расчета тарифов на услуги ЖКХ 1,1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
«ФАС предписала регулятору Новосибирской области исключить из тарифов 1,1 млрд рублей. ФАС России провела плановую проверку Департамента по тарифам Новосибирской области на предмет экономической обоснованности расходов, заложенных в тарифы», — говорится в сообщении.
При проверке обнаружилось, что регулятор включил в расходы необоснованные затраты. По мнению ФАС, при расчете планового уровня потерь электроэнергии департамент определил объемные показатели с учетом достигнутой ранее экономии. Это привело к получению экономически необоснованной выручки. В сфере обращения с ТКО применялся некорректный подход при расчете расходов на транспортирование отходов — затраты были определены на уровне тарифов в других регионах, а не на основании договоров, заключенных в Новосибирской области.
Нарушения также выявлены при формировании расходов на тарифы в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. «Регулятор производил компенсацию фактических операционных расходов в течение долгосрочного периода регулирования, а также учитывал амортизационные отчисления по созданным за счет тарифных источников объектам водоснабжения и водоотведения без направления этих средств на финансирование мероприятий инвестиционной программы на плановый период», — добавили в ФАС.
По результатам проверки антимонопольная служба выдала департаменту по тарифам семь предписаний. Средства должны быть исключены с 1 июля 2025 года.
Ранее ФАС выдала подобные предписания властям некоторых других регионов.