Депутат Буцкая попросила обеспечить внесение в ГД законопроекта о «полке РФ» в магазинах

«Мы должны помнить, что для российского производителя, особенно для начинающего, государство — это родитель, который поддерживает своего ребенка на первых шагах. Нельзя сравнивать начинающего производителя с мировыми гигантами, но важно дать ему возможность развиваться и конкурировать», — добавила депутат.