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Депутат Буцкая попросила обеспечить внесение в ГД законопроекта о «полке РФ» в магазинах

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая направила письмо на имя первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова с просьбой обеспечить внесение в палату законопроекта о специальных полках в магазинах для российских товаров. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемый Денис Валентинович, прошу вас поддержать и поручить министерству промышленности и торговли и заинтересованным федеральным органам обеспечить внесение законопроекта в правительство и дальнейшее его представление на рассмотрение Государственной думы», — говорится в документе.

По словам депутата, российские производители способны создавать качественные и востребованные товары, которые могут конкурировать с зарубежными аналогами, однако необходимо обеспечить им доступ к лучшим местам на полках магазинов и маркетплейсов.

«Мы должны помнить, что для российского производителя, особенно для начинающего, государство — это родитель, который поддерживает своего ребенка на первых шагах. Нельзя сравнивать начинающего производителя с мировыми гигантами, но важно дать ему возможность развиваться и конкурировать», — добавила депутат.

Она сказала, что текст законопроекта дорабатывается на площадке Минпромторга РФ. Принятие законопроекта, по мнению депутата, создаст условия для увеличения производства и появления сильных российских брендов, которые смогут «завоевать сердца российских потребителей и стать новыми мировыми лидерами».