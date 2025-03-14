Депутат Буцкая попросила обеспечить внесение в ГД законопроекта о «полке РФ» в магазинах

«Уважаемый Денис Валентинович, прошу вас поддержать и поручить министерству промышленности и торговли и заинтересованным федеральным органам обеспечить внесение законопроекта в правительство и дальнейшее его представление на рассмотрение Государственной думы», — говорится в документе.
По словам депутата, российские производители способны создавать качественные и востребованные товары, которые могут конкурировать с зарубежными аналогами, однако необходимо обеспечить им доступ к лучшим местам на полках магазинов и маркетплейсов.
«Мы должны помнить, что для российского производителя, особенно для начинающего, государство — это родитель, который поддерживает своего ребенка на первых шагах. Нельзя сравнивать начинающего производителя с мировыми гигантами, но важно дать ему возможность развиваться и конкурировать», — добавила депутат.
Она сказала, что текст законопроекта дорабатывается на площадке Минпромторга РФ. Принятие законопроекта, по мнению депутата, создаст условия для увеличения производства и появления сильных российских брендов, которые смогут «завоевать сердца российских потребителей и стать новыми мировыми лидерами».