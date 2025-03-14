Цивилев: себестоимость строительства теплоцентралей в РФ будет уменьшена

ХАБАРОВСК, 14 марта. /ТАСС/. Специалисты федерального Минэнерго работают над тем, чтобы себестоимость строительства теплоцентралей в России была снижена. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе поездки в Хабаровский край.
«Сейчас мы подпишем совместное соглашение с Министерством промышленности. Министерство энергетики выступает как квалифицированный заказчик. Для того, чтобы российские предприятия, которые готовят турбины чтобы у них был долгосрочный заказ. Тогда можно будет повлиять и на стоимость, и на качество, и доводить турбины до нужных параметров. Такая же работа будет проводиться и по электротехническому уровню. На каждой позиции мы сейчас сосредотачиваемся с целью уменьшить себестоимость строительства», — сказал Цивилев в ходе осмотра вместе с губернатором края Дмитрием Демешиным и первым заместителем генерального директора, главным инженером ПАО «Русгидро» Сергеем Кондратьевым стройплощадки Хабаровской ТЭЦ-4.
Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 с электрической мощностью 410 МВт и тепловой мощностью 1300−1400 Гкал/ч ведется с 2021 года на территории действующей ТЭЦ-1. В качестве топлива будет использоваться природный газ. Ввод теплоэлектроцентрали намечен на второе полугодие 2027 года. В 2021 году на сайте правительства Хабаровского края сообщалось, что работы по новой ТЭЦ-4 планировалось завершить в два этапа — до 2024 и до 2025 года.
Некоторые объекты сданы. Когда завершается строительство определенного участка новой ТЭЦ, на него переключают функции действующего аналогичного участка старой ТЭЦ. Переключение происходит без остановки рабочего процесса теплоэлектроцентрали, она продолжает подавать тепло потребителям.