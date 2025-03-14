Цивилев: себестоимость строительства теплоцентралей в РФ будет уменьшена

«Сейчас мы подпишем совместное соглашение с Министерством промышленности. Министерство энергетики выступает как квалифицированный заказчик. Для того, чтобы российские предприятия, которые готовят турбины чтобы у них был долгосрочный заказ. Тогда можно будет повлиять и на стоимость, и на качество, и доводить турбины до нужных параметров. Такая же работа будет проводиться и по электротехническому уровню. На каждой позиции мы сейчас сосредотачиваемся с целью уменьшить себестоимость строительства», — сказал Цивилев в ходе осмотра вместе с губернатором края Дмитрием Демешиным и первым заместителем генерального директора, главным инженером ПАО «Русгидро» Сергеем Кондратьевым стройплощадки Хабаровской ТЭЦ-4.