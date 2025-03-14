Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 2024 год составила 77 млрд рублей

Активы увеличились на 27% год к году и составили 4 трлн рублей на 31 декабря 2024 года за счет органического и неорганического роста, а капитал вырос на 31% год к году, достигнув 390 млрд рублей с учетом субординированного долга в 57,8 млрд руб., 23,5 млрд рублей дивидендов, выплаченных в июле 2024 года, и 11,5 млрд рублей, привлеченных от 51 тысячи инвесторов в ходе IPO в декабре 2023 г. Рентабельность акционерного капитала (ROE) составила 26%.