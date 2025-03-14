Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 2024 год составила 77 млрд рублей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль Совкомбанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 год составила 77 млрд рублей, следует из материалов банка.
При этом, по данным отчета, выручка выросла в два раза и составила 722 млрд рублей (395 млрд рублей в 2023 году). Рост обеспечили рекордные объемы кредитования, выдачи банковских гарантий, страхования и комиссионных услуг.
Активы увеличились на 27% год к году и составили 4 трлн рублей на 31 декабря 2024 года за счет органического и неорганического роста, а капитал вырос на 31% год к году, достигнув 390 млрд рублей с учетом субординированного долга в 57,8 млрд руб., 23,5 млрд рублей дивидендов, выплаченных в июле 2024 года, и 11,5 млрд рублей, привлеченных от 51 тысячи инвесторов в ходе IPO в декабре 2023 г. Рентабельность акционерного капитала (ROE) составила 26%.
Также, согласно отчету, розничный кредитный портфель Совкомбанка увеличился на 61% год к году, до 1,3 трлн рублей. В то же время корпоративный кредитный портфель вырос на 26% и достиг 1,4 трлн рублей.
«Мы довольны результатами 2024 года. Снижение чистой прибыли после рекордного 2023 г. было ожидаемым, учитывая, что банк исторически не является бенефициаром роста ставок, и мы не могли рассчитывать на существенный результат от нерегулярных доходов на таком росте ставок», — отметил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский, слова которого приведены в пресс-релизе банка по итогам МСФО.