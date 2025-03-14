Чистая прибыль BMW в 2024 году упала почти на 37%

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль автомобильного концерна BMW Group в 2024 году упала на 36,9% по сравнению с 2023 годом, достигнув €7,7 млрд. Об этом говорится в финансовом отчете компании за 2024 год.
По этим данным, наибольшая доля выручки группы (42,7%) пришлась на европейский рынок, на втором и третьем местах находятся Азия (32,7%) и Северная и Южная Америка (22,4%). На остальные регионы мира приходится в целом 2,2% вырученных средств. Общая выручка в абсолютных числах составила €142,4 млрд, что на 8,4% ниже, чем в 2023 году. Объемы поставок автомобилей клиентам также упали: за 2024 год BMW поставила менее 2,5 млн автомобилей, а в 2023 году — 2,6 млн. В то же время компания нарастила поставки электромобилей на 4,8%, этот показатель достиг почти 593,2 тыс. единиц.
Среди стран мира самым крупным автомобильным рынком для BMW остается Китай (29,2% продаж), на втором месте находятся США (16,3%), замыкает тройку лидеров ФРГ (10,8%). Также значительных объемов продаж компания достигла в Британии (6,9%), Южной Корее (3,5%), Франции (3,4%) и Италии (3,3%).
В феврале германский Институт экономических исследований Ifo опубликовал заявление, в котором констатируется, что автомобильная промышленность ФРГ находится в состоянии кризиса, а индекс делового климата в отрасли достиг самого низкого значения за последние пять лет (минус 40,7 пункта). Отмечалось, что германские автомобильные концерны значительно потеряли позиции как на отечественном рынке, так и за рубежом. По оценкам экспертов Ifo, это обусловлено жесткой конкуренцией со стороны Китая, угрозами президента США Дональда Трампа ввести пошлины против импорта из ЕС и внутренними экономическими проблемами.