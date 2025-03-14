Чистая прибыль BMW в 2024 году упала почти на 37%

По этим данным, наибольшая доля выручки группы (42,7%) пришлась на европейский рынок, на втором и третьем местах находятся Азия (32,7%) и Северная и Южная Америка (22,4%). На остальные регионы мира приходится в целом 2,2% вырученных средств. Общая выручка в абсолютных числах составила €142,4 млрд, что на 8,4% ниже, чем в 2023 году. Объемы поставок автомобилей клиентам также упали: за 2024 год BMW поставила менее 2,5 млн автомобилей, а в 2023 году — 2,6 млн. В то же время компания нарастила поставки электромобилей на 4,8%, этот показатель достиг почти 593,2 тыс. единиц.