Bloomberg: в США готовятся закрепить резерв биткоина на уровне закона

Исполнительный указ Трампа предусматривает создание резерва биткоинов в Министерстве финансов из примерно 200 тыс биткоинов, которыми владеет правительство США. Как сообщает Bloomberg, администрация рассчитывает, что этот шаг будет способствовать увеличению государственных активов по мере роста их стоимости.
Исполнительный указ также уполномочивает Министерство финансов и Министерство торговли разрабатывать «бюджетно-нейтральные стратегии» для покупки большего количества биткоинов для резерва и запрещает их продажу, говорится в материале агентства.
Предполагается также создание резерва для других цифровых активов, которыми в настоящее время владеет Министерство финансов, и для любых будущих активов, приобретённых в результате уголовных или гражданских процедур конфискации.
Для принятия законопроекта требуется 60 голосов в Сенате и большинство в Палате представителей, однако политика, ориентированная на криптовалюты, уже пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе, сообщает Bloomberg.