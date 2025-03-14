Блогер Влад Бумага банкротит свой бизнес в РФ

ООО «Бумажная бумага», которое занимается продажей снеков под брендом блогера Влада А4 Бумаги, — его основная по доходам структура в РФ: 3,9 млрд рублей выручки за 2023 год, 186 млн чистой прибыли. Данных за 2024 год еще нет. За блогерский бизнес Бумаги отвечает другое юрлицо — ООО «Ачетыре» (выручка в 2023 году — 794 млн рублей, чистая прибыль — 377,3 млн рублей), оно целиком принадлежит гражданину Белоруссии.