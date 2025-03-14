Блогер Влад Бумага банкротит свой бизнес в РФ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Компания блогера Влада Бумаги «Бумажная бумага» уведомила кредиторов о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве, следует из данных госпортала «Федресурс».
ООО «Бумажная бумага», которое занимается продажей снеков под брендом блогера Влада А4 Бумаги, — его основная по доходам структура в РФ: 3,9 млрд рублей выручки за 2023 год, 186 млн чистой прибыли. Данных за 2024 год еще нет. За блогерский бизнес Бумаги отвечает другое юрлицо — ООО «Ачетыре» (выручка в 2023 году — 794 млн рублей, чистая прибыль — 377,3 млн рублей), оно целиком принадлежит гражданину Белоруссии.
ООО «Бумажная бумага» записано на кипрскую A4Group Limited Влада Бумаги (владеет 45%), оставшиеся доли принадлежат бывшему топ-менеджеру торговых сетей «Дикси» и «Пятерочка» Алексею Клочкову и эксперту по рекламе Виталиусу Паулюсу.
На текущий момент судебные претензии к «Бумажной бумаге» составляют около 40 млн рублей: речь о семи исках по контрактам о поставке тех или иных компонентов для снеков, упаковки. Наибольший по размеру иск, на 29,7 млн рублей, поступил от российского подразделения немецкого производителя ароматизаторов и пищевых добавок ADM Wild Europe GmbH.
В уведомлении о намерении банкротства «Бумажная бумага» среди своих кредиторов, кроме ООО «Вильд Россия», упомянула также Сбербанк.
Уведомление от «Бумажной бумаги» на госпортале «Федресурс» датируется 11 марта, процедура с уведомлением необходима по закону «О банкротстве». Теперь следующий шаг по тому же закону: в течение 15−30 дней «Бумажная бумага», как ожидается, подаст заявление в суд о собственном банкротстве. Далее возможно финансовое оздоровление (санация) и продолжение работы бизнеса, либо распродажа активов и ликвидация компании.