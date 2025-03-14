Аналитик оценил предпосылки к снижению инфляции в России

В последнем выпуске бюллетеня Банка России «О чем говорят тренды» регулятор отмечает хоть и небольшие, но изменения в российской экономике, которые могут говорить о скором дезинфляционном тренде. В то же время последние данные Росстата по инфляции в феврале показали двузначное значение: свыше 10%. Финансы Mail спросили у главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, когда стоит ждать явного снижения инфляции в стране.