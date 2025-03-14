Аналитик оценил предпосылки к снижению инфляции в России

По мнению эксперта, замедление инфляции в РФ уже наблюдается.
«Мы полагаем, что сезонно скорректированная инфляция в феврале замедлилась до ~8% после 10,7% в январе и 14% в декабре. В марте ожидаем дальнейшего замедления сезонно скорректированной инфляции до ~7%», — отметил Михаил Васильев.
Он напомнил, что Банк России при принятии решений по ключевой ставке в первую очередь смотрит на текущую сезонно скорректированную инфляцию за последний месяц и за последние три месяца.
«Что касается годовой инфляции (инфляции за последние 12 месяцев), то мы полагаем, что пик годовой инфляции будет достигнут в марте-апреле на уровне 10,2%. К середине года ожидаем замедления годовой инфляции до 9,6% и к концу года — до 6,3%», — прогнозирует он.
Возвращения инфляции к целевым 4% Михаил Васильев ожидает в 2026 году.
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