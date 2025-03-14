5 бесплатных курсов для заработка ВКонтакте

Соцсеть стала отличной площадкой для развития блогеров, маркетологов, SMM-специалистов и владельцев малого бизнеса. Если вы как раз думаете о том, чтобы всерьез начать монетизировать свое хобби или продвигать свое дело без больших вложений, эта подборка из пяти бесплатных курсов поможет вам не потеряться в потоке информации и грамотно настроить процессы.
Курс «Как создать и настроить сообщество ВКонтакте»
Продолжительность: 44 минуты.
Формат: 11 видеороликов.
Для кого: курс подойдет блогерам, владельцам бизнеса, начинающим таргетологам и SMM-специалистам.
На курсе вы освоите создание и настройку сообщества с нуля, работу с автоответами и чат-ботами, подключение онлайн-магазина и продвижение товаров.
Также вы узнаете:
какие основные форматы контента существуют и как эффективно их использовать;
лучшее время для публикации постов;
где искать интересные темы;
как оформлять публикации, чтобы привлечь дополнительный трафик в сообщество;
как продвигать свое сообщество с помощью бесплатных и платных инструментов.
Курс «Школа авторов VK»
Продолжительность: 44 минуты.
Формат: 6 видеороликов.
Для кого: курс подойдет блогерам и начинающим SMM-специалистам.
Курс «Школа авторов VK» расскажет о том, почему так важен грамотный сторителлинг, как написать свой первый лонгрид, как делать качественные фотографии для публикаций и снимать VK Клипы, чтобы они «залетали».
Курс «Основы таргетированной рекламы»
Продолжительность: 30 минут.
Формат: 7 видеороликов.
Для кого: курс подойдет владельцам тематических сообществ, начинающим таргетологам и SMM-специалистам.
«Основы таргетированной рекламы» — «база» в мире таргетированной рекламы. Видеокурс поможет вам разобраться в базовых принципах таргетированной рекламы и научиться с ней работать.
А если захочется большего, можно освоить востребованную профессию таргетолога: по данным ГородРабот.ру, средняя зарплата таргетолога в России в 2025 году составляет около 58 тысяч рублей. При этом на hh.ru есть вакансии для специалистов с зарплатой до 250 тысяч рублей.
Курс «Как продвигать малый бизнес в VK Рекламе»
Продолжительность: 50 минут.
Формат: 12 видеороликов.
Для кого: курс подойдет владельцам бизнеса, начинающим таргетологам и SMM-специалистам.
Курс «Как продвигать малый бизнес в VK Рекламе» познакомит со всеми возможностями VK Рекламы для продвижения малого бизнеса, научитесь правильно настраивать рекламные кампании, готовить цепляющие креативы и, что самое важное, анализировать результаты своей работы.
Курс ориентирован на новичков: в разделе «Полезные материалы» под первым видео вы найдете глоссарий, который поможет лучше понимать язык маркетинга.
Курс «Аналитика: виды, метрики и инструменты»
Продолжительность: 64 минуты.
Формат: 8 видеороликов.
Для кого: курс подойдет владельцам бизнеса, таргетологам, маркетологам, SMM-специалистам и всем, кто хочет разобраться с основами и возможностями аналитики.
Важно не просто запустить рекламу, но и проанализировать ее эффективность. Инструменты аналитики помогают оценить результаты, выявить слабые места и улучшить как продвижение, так и продуктовые метрики.
Курс «Аналитика: виды, метрики и инструменты» познакомит вас с возможностями VK Рекламы, MyTracker, сообщества ВКонтакте и других сервисов, которые можно использовать для анализа своих проектов и рекламных кампаний.
Освоив эти курсы, вы получите базовые знания для продвижения и заработка ВКонтакте. Начните с малого — создайте сообщество, определитесь с форматами и механиками создания контента, настройте рекламу и только затем приступайте к аналитике.
А чтобы как можно быстрее найти свою аудиторию и покупателей, зарегистрируйтесь в личном кабинете VK Рекламы. Уверены, дружелюбный интерфейс, подсказки и удвоенный бюджет на первую рекламную кампанию придадут сил на новом пути.