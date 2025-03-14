5 бесплатных курсов для заработка ВКонтакте

Соцсеть стала отличной площадкой для развития блогеров, маркетологов, SMM-специалистов и владельцев малого бизнеса. Если вы как раз думаете о том, чтобы всерьез начать монетизировать свое хобби или продвигать свое дело без больших вложений, эта подборка из пяти бесплатных курсов поможет вам не потеряться в потоке информации и грамотно настроить процессы.