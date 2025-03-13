Юрист назвала способы защиты от мошенников

«Для защиты от мошенников можно завести несколько номеров телефонов — один только для работы, другой — для личного пользования, третий — для покупок в интернете и курьерских служб. Так можно будет примерно понять, кто именно вам звонит», — сказала она.
Юрист также порекомендовала положить трубку, как только по телефону начинают запугивать и говорить, что сделали что-то неправильно. Вступать в диалог с мошенниками ни в коем случае нельзя, даже если существует уверенность в возможности их «перехитрить».
Также очень важно получать достоверную информацию обо всех новых схемах преступников из СМИ, чтобы уметь отличить правду от мошеннических уловок, добавила юрист. Для этого стоит как минимум следить за новостями, заключила Гусятникова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».