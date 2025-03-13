Wylsacom: Россия будет активно развивать предоставление интернета через спутники

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Технологический блогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom, надеется, что Россия будет активно развивать технологии предоставления интернета путем вывода спутников на орбиту, поскольку уже сейчас есть большие возможности в этом направлении.
«Сегодня, в том числе, там спутниковый интернет — это один из таких важных моментов, как я понимаю, и то, что у нас в эту сторону есть большое движение и возможности, мы — космическая держава, — это конечно очень внушает оптимизм. Так что я надеюсь, что мы эту тему будем активно развивать», — сказал эксперт в интервью ТАСС.
Петухов также напомнил, что в перспективе нескольких лет интернет будет доступен при полете на самолете по России также благодаря спутникам. «Так что я надеюсь, что действительно это станет доступно достаточно быстро. И таким образом, в том числе, поскольку у нас огромная страна, мы сможем получать интернет там, где он сейчас классическим методом труднодоступен», — добавил эксперт.
Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил ТАСС, что Wi-Fi на борту пассажирских самолетов в РФ может стать повсеместным в 2028 году — этого планируется достичь благодаря группировке низкоорбитальных спутников.
Вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщал, что Россия планирует обеспечить к 2030 году 100-процентное покрытие поверхности Земли низкоорбитальными спутниками связи, по итогам 2025 года на орбиту планируется вывести 16 спутников.