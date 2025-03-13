Wylsacom: Россия будет активно развивать предоставление интернета через спутники

«Сегодня, в том числе, там спутниковый интернет — это один из таких важных моментов, как я понимаю, и то, что у нас в эту сторону есть большое движение и возможности, мы — космическая держава, — это конечно очень внушает оптимизм. Так что я надеюсь, что мы эту тему будем активно развивать», — сказал эксперт в интервью ТАСС.