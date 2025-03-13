WP: ЕС смирился с неизбежностью пошлин США и стремится к минимизации ущерба

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Руководство стран ЕС смирилось с тем, что объединению не удастся избежать введения президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин на европейские товары. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов Европейского союза.
Как указывают источники издания, тарифная политика Трампа становится новой реальностью, в которой Европе придется существовать. Теперь главная цель дипломатов стран ЕС заключается в том, чтобы добиться снижения размеров вводимых США пошлин, защитить чувствительные сектора экономики и предотвратить дальнейшее ужесточение торговых ограничений со стороны Вашингтона.
Переговорные позиции ЕС в диалоге с США относительно тарифов будут основываться на указании на глубокую взаимную зависимость двух экономик и представлении оценок потенциального ущерба, который будет нанесен Америке ее же собственной политикой. При этом важно доносить эти оценки до Трампа лично в рамках его двухсторонних встреч с главами стран ЕС.
Ранее в среду Еврокомиссия (ЕК) объявила, что принимает «быстрые и соразмерные контрмеры в отношении американского импорта в ЕС» в ответ на введение новых тарифов США на импорт стали и алюминия из ЕС. В заявлении ЕК указывается, что в целом «ответные меры ЕС могут коснуться экспорта американских товаров на сумму до €26 млрд, что соответствует экономическому масштабу тарифов США». Президент США Дональд Трамп пообещал дать ответ на введение Евросоюзом контрмер в отношении американских товаров.
10 февраля Трамп распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия из-за рубежа. Решение, которое вступает в силу 12 марта, касается поставок из Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, стран Евросоюза, Канады, Мексики, Южной Кореи и Японии.