WP: ЕС смирился с неизбежностью пошлин США и стремится к минимизации ущерба

Ранее в среду Еврокомиссия (ЕК) объявила, что принимает «быстрые и соразмерные контрмеры в отношении американского импорта в ЕС» в ответ на введение новых тарифов США на импорт стали и алюминия из ЕС. В заявлении ЕК указывается, что в целом «ответные меры ЕС могут коснуться экспорта американских товаров на сумму до €26 млрд, что соответствует экономическому масштабу тарифов США». Президент США Дональд Трамп пообещал дать ответ на введение Евросоюзом контрмер в отношении американских товаров.