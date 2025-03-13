Верховный суд поддержал взыскание ₽358,7 млрд с «крабового короля» Кана

Напомним, Кан обвиняется в организации преступного сообщества, уклонении от налогов на сумму более 3,6 млрд рублей и контрабандных поставках за рубеж краба. Также он был заочно приговорен к 17 годам тюремного заключения за организацию убийства предпринимателя во Владивостоке в 2010 году.