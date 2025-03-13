Верховный суд поддержал взыскание ₽358,7 млрд с «крабового короля» Кана

Верховный суд РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы по делу «крабового короля» Олега Кана и поддержал взыскание с него и рыбопромышленников Дальнего Востока более 358 млрд рублей. Об этом пишет агентство РИА Новости.
Сообщается, что судья ВС РФ Владимир Попов после изучения кассационных жалоб 17 ответчиков пришел к выводу, что основания для того, чтобы они были рассмотрены в Верховном суде, отсутствуют.
В определении отмечается, что суды удовлетворили иск Генпрокуратуры с требованием о взыскании с регионального фонда «Родные острова» и 18 физлиц, включая Кана, свыше 358 млрд рублей ущерба.
Напомним, Кан обвиняется в организации преступного сообщества, уклонении от налогов на сумму более 3,6 млрд рублей и контрабандных поставках за рубеж краба. Также он был заочно приговорен к 17 годам тюремного заключения за организацию убийства предпринимателя во Владивостоке в 2010 году.
При этом представитель одного из ответчиков на суде заявил, что промышленник умер в Великобритании, но сторона обвинения посчитала это инсценировкой.