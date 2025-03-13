В Роскачестве рассказали, сколько бутылок вин из России продали в 2024 году

Кроме того, в ведомстве уточнили, что увеличение продаж российских вин связано в том числе и с мерами господдержки, льготным кредитованием, а также развитием программы поддержки российских вин в розничных магазинах. «С 2018 года развивается программа поддержки продаж российских вин в розничной торговле — “Дни российских вин”, оператором которой выступает Роскачество. В последние годы эта программа активно расширяется и в направлении HoReCa (отели, кафе и рестораны — ред.)», — отметила директор департамента исследования и продвижения российской винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева.