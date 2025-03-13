В Госдуме спрогнозировали дальнейшее укрепление рубля

«Курс рубля, мы видим, укрепляется. И там есть прогнозы, что он укрепится и дальше», — сказал он на III Российском форуме финансового рынка, организованном рейтинговым агентством АКРА.
По словам депутата, ситуация на валютном рынке может сказаться на решении Банка России о снижении ключевой ставки.
Однако, как отметил Аксаков, на ближайшем заседании совета директоров ЦБ, которое состоится 21 марта, этого, скорее всего, не произойдет, и ставка временно останется на уровне 21%.
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