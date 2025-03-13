Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме спрогнозировали дальнейшее укрепление рубля

Укрепление курса рубля по отношению к доллару, юаню и другим ведущим мировым валютам имеет перспективы для дальнейшего продолжения, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Курс рубля, мы видим, укрепляется. И там есть прогнозы, что он укрепится и дальше», — сказал он на III Российском форуме финансового рынка, организованном рейтинговым агентством АКРА.

По словам депутата, ситуация на валютном рынке может сказаться на решении Банка России о снижении ключевой ставки.

Однако, как отметил Аксаков, на ближайшем заседании совета директоров ЦБ, которое состоится 21 марта, этого, скорее всего, не произойдет, и ставка временно останется на уровне 21%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».