Трамп не продлил лицензию для расчетов за российские энергоресурсы

«Насколько мне известно, он этого не сделал, но я уточню», — сказала Левитт в эфире телеканала Fox News, добавив, что этот вопрос находится в ведении минфина США.
Генеральная лицензия 8L разрешала ограниченные транзакции с рядом российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк» и Центральный банк РФ, исключительно для расчетов за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы. Она истекла 12 марта, что, по оценкам экспертов, может привести к росту цен на нефть на пять долларов за баррель.
Десятого января администрация бывшего президента Джо Байдена ввела крупнейший пакет санкций против российского энергетического сектора. Ограничения затронули ведущие нефтегазовые компании, включая «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более 180 судов, задействованных в перевозке российской нефти. Эти меры были направлены на сокращение экспортных доходов России и усиление давления на Москву в связи с украинским конфликтом.
Непродление лицензии 8L фактически означает, что уже с 13 марта зарубежные компании больше не могут осуществлять финансовые операции с подсанкционными российскими банками для расчетов за энергоресурсы.