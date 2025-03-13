ТПП предложила расширить практику предупреждений для бизнеса за первые правонарушения

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ направила в Госдуму проект федерального закона, по которому предлагается расширить практику, когда за впервые совершенное правонарушение, выявленное контрольным ведомством, для бизнеса можно назначить предупреждение, а не штраф. Об этом сообщил ТАСС вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров.
«ТПП РФ предложила внести изменения в КоАП РФ, предусмотрев замену штрафа на предупреждение не только за впервые совершенное правонарушение в рамках любых видов контроля (надзора), но и при реализации иных функций ведомств», — говорится в сообщении.
По его словам, действующая редакция статьи 4.1.1. КоАП РФ предусматривает возможность замены административного штрафа на предупреждение за впервые совершенное правонарушение, выявленное при проведении мероприятий государственного контроля (надзора). При этом положения статьи не применяются, когда нарушения обязательных требований выявлены не в ходе осуществления контрольных или надзорных функций, а при реализации других функций ведомств.
«Разработанный палатой законопроект направлен на снижение административного давления на предпринимателей и полностью согласуется с правовой позицией Верховного Суда РФ», — сказал Чубаров.