ТПП предложила расширить практику предупреждений для бизнеса за первые правонарушения

По его словам, действующая редакция статьи 4.1.1. КоАП РФ предусматривает возможность замены административного штрафа на предупреждение за впервые совершенное правонарушение, выявленное при проведении мероприятий государственного контроля (надзора). При этом положения статьи не применяются, когда нарушения обязательных требований выявлены не в ходе осуществления контрольных или надзорных функций, а при реализации других функций ведомств.