Стоимость отдыха на горных курортах РФ в марте снизилась до 35%

«Более выгодное путешествие удастся устроить в горы: цены на гостиницы в Эсто-Садке снизились на 35%, а в Архызе — на 25% (до 9 тыс. рублей в обоих направлениях). Также на 17% дешевле стали отели на Домбае и на 5% на Эльбрусе (средняя стоимость ночи сейчас составляет 8 тыс. рублей). Отметим, что во всех локациях горнолыжный сезон продолжается в среднем до апреля, так что в марте можно еще успеть покататься», — рассказали эксперты.