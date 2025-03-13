Стоимость отдыха на горных курортах РФ в марте снизилась до 35%

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Стоимость размещения в отелях на российских горнолыжных курортах в марте 2025 года снизилась от 5% до 35% по сравнению с февралем, наиболее значительно — в Эсто-Садке и Архызе. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть в распоряжении ТАСС).
«Более выгодное путешествие удастся устроить в горы: цены на гостиницы в Эсто-Садке снизились на 35%, а в Архызе — на 25% (до 9 тыс. рублей в обоих направлениях). Также на 17% дешевле стали отели на Домбае и на 5% на Эльбрусе (средняя стоимость ночи сейчас составляет 8 тыс. рублей). Отметим, что во всех локациях горнолыжный сезон продолжается в среднем до апреля, так что в марте можно еще успеть покататься», — рассказали эксперты.
В список российских направлений, где номера в отелях в марте обойдутся дешевле, вошли Рыбинск (цены снизились на 15% по сравнению с февралем, средняя стоимость ночи — 5 тыс. рублей), Лазаревское (-13%, 4,5 тыс. рублей), Архангельск (-12%, 3,8 тыс. рублей), Мурманск (-10%, 4,5 тыс. рублей), Южно-Сахалинск (-8%, 6 тыс. рублей) и Калуга (-7%, 4 тыс. рублей).
Среди зарубежных направлений, где отдых в марте подешевел, лидирует Ближний Восток: в Абу-Даби цены на отели снизились на 48% по сравнению с февралем (до 15 тыс. рублей в сутки), в Дохе — на 44% (13 тыс. рублей), в Дубае и Шардже — на 25% (17 тыс. и 7 тыс. рублей соответственно), а в Маскате — на 20% (8 тыс. рублей). При этом начало весны считается одним из самых комфортных сезонов в этих странах.
Согласно исследованию, в топ-10 также вошли Пхукет (-33%, до 10 тыс. рублей), Мальдивы (-28%, 20 тыс. рублей), Санья (-27%, 12 тыс. рублей), Бангкок (-13%, 5 тыс. рублей) и Куала-Лумпур (-12%, 5 тыс. рублей).