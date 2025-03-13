Россиян научили, как грамотно копить на летний отдых

Планирование отпуска начинается с грамотного подхода к накоплениям. Регулярные отчисления и четкое составление бюджета помогут избежать финансовых трудностей перед поездкой. О том, как правильно копить на отпуск, в беседе с «Газетой.Ru» рассказывает Ислам Ахмедшин, основатель сервиса «ЛОВИCASHBACK».
«Начните с выбора конкретной даты поездки — такой подход задает ориентиры для расчета бюджета. Вместо того чтобы просто копить “на отпуск”, попробуйте откладывать деньги целевыми категориями: сначала на билеты, потом на жилье, уже после — на развлечения. Цель будет понятной и достижимой, что помогает лучше контролировать расходы и не тратить сбережения раньше времени. Учтите стоимость билетов, проживания, питания, развлечений и сувениров. Добавьте 10−15% на непредвиденные расходы — это убережет от лишних переживаний», — поясняет Ахмедшин.
Эксперт также советует завести «финансовый дневник путешествия». С его помощью можно фиксировать стоимость таких вещей, как обед в кафе, трансфер до аэропорта или экскурсия. Это поможет заранее оценить расходы и скорректировать ожидания, если бюджет превышает первоначальные планы. А в случае переноса отпуска готовая смета станет хорошей основой для адаптации под новые даты.
«Чем точнее вы планируете бюджет, тем легче ставить финансовые цели. Отслеживайте, сколько уже удалось отложить, и корректируйте план, если это будет необходимо», — рекомендует он.
Для эффективного накопления расчеты должны быть предельно ясными. Специалист предлагает поделить оставшийся до отпуска период на месяцы и определить минимальную сумму, которую требуется откладывать ежемесячно. Например, с бюджетом в 120 тысяч рублей и шестью оставшимися месяцами накопления нужно вести, откладывая по 20 тысяч рублей в месяц. При этом важно соотнести эту сумму с текущими доходами и расходами.
Особое внимание Ахмедшин уделяет поиску дополнительных источников дохода. «Попробуйте изменить подход к накоплению: не сокращайте расходы, а находите новые источники дохода. Продайте ненужные вещи, возьмите временный проект или монетизируйте хобби. Этот метод поможет взглянуть на финансовые возможности шире», — предлагает эксперт.
Еще один способ сэкономить — найти единомышленников. Совместное путешествие с друзьями не только сократит часть расходов на жилье или транспорт, но и сделает поездку интереснее. Также это позволяет экономить на групповых экскурсиях и других услугах.
Специалист подчеркивает важность системного подхода к накоплениям. «Сделайте накопления привычкой. Переводите деньги на отдельный счет сразу после зарплаты или другого дохода. Автоматический перевод на накопительный счет — еще один удобный способ откладывать средства. Подключите метод дробного накопления: если сложно откладывать сразу большие суммы, переводите небольшие, но регулярные перечисления на отдельный счет. Например, каждый раз, когда отказываетесь от кофе с собой или ненужной покупки, отправляйте деньги в “отпускной фонд”. За несколько месяцев накопится приличная сумма без ощутимого удара по бюджету», — советует Ахмедшин.
Для контроля расходов он также рекомендует применять небольшую хитрость: перед покупкой ненужной вещи мысленно удваивать ее стоимость. Вторая часть суммы — это те деньги, которые могли бы пойти на отпускной бюджет. Такой подход помогает объективнее оценивать необходимость трат.
Дополнительную экономию обеспечивают кэшбэк-сервисы. «Использование кэшбэка также частично возвращает потраченные деньги. Например, при оплате билетов или бронировании отелей через специальные сервисы можно вернуть до 10% от суммы. Эти средства станут дополнительным бонусом к отпускному бюджету», — добавляет эксперт.
Сэкономить на покупке билетов и аренде жилья позволяет раннее бронирование, однако в некоторых случаях выгодными могут стать «горящие» предложения. Ахмедшин рекомендует подписаться на уведомления от авиакомпаний и отелей, чтобы вовремя узнавать о скидках.
«Ищите нестандартные варианты. Вместо привычных авиакомпаний попробуйте перелеты с пересадками или альтернативные маршруты — иногда это дешевле. Рассмотрите не только отели, но и аренду жилья у местных или даже волонтерские программы, где предоставляют жилье за помощь. Такой подход не только экономит деньги, но и делает путешествие интереснее, помогает узнать новых людей, погрузиться в культуру страны и познакомиться с жизнью местных жителей изнутри. Превратите отпуск в инвестицию. Выбирайте места, где можно не просто тратить деньги, а учиться новому. Например, практика иностранного языка обеспечит навык, который можно в дальнейшем монетизировать», — советует Ахмедшин.
Чтобы найти лучшие варианты жилья, путешественникам рекомендуется сравнивать цены на разных платформах. Многие сайты предлагают бонусы для новых пользователей, а иногда прямое бронирование на сайте отеля оказывается еще выгоднее. Такой подход помогает оптимизировать расходы и сделать отпуск максимально комфортным.
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