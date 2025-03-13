Россиян научили, как грамотно копить на летний отдых

«Ищите нестандартные варианты. Вместо привычных авиакомпаний попробуйте перелеты с пересадками или альтернативные маршруты — иногда это дешевле. Рассмотрите не только отели, но и аренду жилья у местных или даже волонтерские программы, где предоставляют жилье за помощь. Такой подход не только экономит деньги, но и делает путешествие интереснее, помогает узнать новых людей, погрузиться в культуру страны и познакомиться с жизнью местных жителей изнутри. Превратите отпуск в инвестицию. Выбирайте места, где можно не просто тратить деньги, а учиться новому. Например, практика иностранного языка обеспечит навык, который можно в дальнейшем монетизировать», — советует Ахмедшин.