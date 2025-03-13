S7 может покинуть Домодедово ради Шереметьево или Внуково

S7 долгие годы оставалась крупнейшим перевозчиком Домодедово. По итогам первой половины 2024 года авиакомпания принесла аэропорту 3,6 млрд руб., что составило 24% его выручки. Другая базовая авиакомпания, «Уральские авиалинии», заявила «Ъ», что не планирует покидать Домодедово.
Источники «Ъ» отмечают, что S7 может перевести часть рейсов в Шереметьево, где уже размещены ее технические мощности, или во Внуково, предлагающее более низкие тарифы. Однако переход потребует времени и значительных затрат.
Финансовое состояние Домодедово осложняется судебным иском Генпрокуратуры к собственникам аэропорта. Эксперты считают, что у аэропорта есть время для улучшения ситуации, но уход S7 станет серьезным ударом. В Домодедово заявили, что рассчитывают на продолжение сотрудничества с перевозчиком.