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S7 может покинуть Домодедово ради Шереметьево или Внуково

Авиакомпания S7, генерирующая около четверти выручки аэропорта Домодедово, рассматривает возможность перехода в Шереметьево или Внуково. По данным «Ъ», переговоры с обоими аэропортами начались около двух недель назад. В случае ухода S7 финансовое положение Домодедово, уже испытывающего трудности, может ухудшиться.

Источник: РИА "Новости"

S7 долгие годы оставалась крупнейшим перевозчиком Домодедово. По итогам первой половины 2024 года авиакомпания принесла аэропорту 3,6 млрд руб., что составило 24% его выручки. Другая базовая авиакомпания, «Уральские авиалинии», заявила «Ъ», что не планирует покидать Домодедово.

Источники «Ъ» отмечают, что S7 может перевести часть рейсов в Шереметьево, где уже размещены ее технические мощности, или во Внуково, предлагающее более низкие тарифы. Однако переход потребует времени и значительных затрат.

Финансовое состояние Домодедово осложняется судебным иском Генпрокуратуры к собственникам аэропорта. Эксперты считают, что у аэропорта есть время для улучшения ситуации, но уход S7 станет серьезным ударом. В Домодедово заявили, что рассчитывают на продолжение сотрудничества с перевозчиком.