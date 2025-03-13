Рынок накануне. Российский рынок замер в ожидании новостей о дальнейшем развитии событий в отношениях между Россией и США. Индекс МосБиржи в среду отступил на 0,53%. Индекс RGBI после непродолжительной паузы вернулся к росту, прибавив 0,22%, укрепившись с начала февраля уже на 7%.
Котировки Brent консолидируются в районе 70 долларов США за баррель. Нефтяные цены остаются под давлением после решения ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 138 тыс. баррелей в сутки с апреля, а также в связи с экономической неопределенностью, вызванной тарифной политикой США. В то же время котировки Urals достигли 14-месячного минимума и торгуются на 6 долларов ниже потолка в 60 долларов за баррель. Несмотря на дешевеющую нефть, курс российского рубля остается вблизи пиковых значений за год, сильно ниже целевого уровня, который заложен в бюджет России на текущий год. Помимо экспортеров, которые активно конвертируют валютную выручку, поддержку рубль находит также от продаж валюты иностранными инвесторами, которые последнее время проявляют интерес к российскому долговому рынку.
Индекс потребительских цен в России с 4 по 10 марта повысился на 0,11% по сравнению с ростом на 0,15% неделей ранее, что внушает оптимизм перед заседанием Банка России в следующую пятницу. Реальные ставки в большинстве сегментов финансового рынка снижаются, отражая улучшение геополитического фона и сдвиг ожиданий участников рынка в сторону более раннего смягчения денежно-кредитной политики. При этом требования к заемщикам ужесточаются, а в феврале темпы роста корпоративного и розничного кредитования продолжили замедляться. В то же время бюджетные операции поддержали рост денежной массы. С каким дефляционным багажом мы подходим на данный момент к заседанию Банка России: укрепляющийся с начала года рубль; месячные отчеты банков, отражающие дальнейшее замедление кредитования; риторика представителей регулятора, которая допускает, что пик по ставке пройден; подтверждают это повышенные объемы торгов и спрос на длинные ОФЗ. Таким образом, мы полагаем, что Банк России выдержит паузу и оставит ставку на уровне 21% на предстоящем заседании, хотя и не исключаем позитивного сюрприза.
Новости, ожидания и торговые идеи. На торгах в среду опережающую динамику показали акции «Ренессанс страхование» (RENI 136,5 ₽, +1,88%). Результаты за 2024 год в целом оказались в рамках ожиданий инвесторов. За 2024 год общая сумма брутто подписанных страховых премий выросла на 37,5% по сравнению с 2023 годов и достигла 169,8 млрд руб. благодаря увеличению продаж продуктов накопительного страхования жизни, ДМС и автострахования. Чистая прибыль за 12 месяцев 2024 года составила 11,1 млрд руб., повысившись на 7,8% за год. Менеджмент компании рекомендовал выплатить дивидендами 6,4 ₽ на одну акцию за II полугодие 2024 года, что соответствует дивидендной доходности 4,7% по текущим котировкам. Мы находим акции «Ренессанс страхование» привлекательным объектом для инвестиций в 2025 году, компания окажется бенефициаром цикла снижения ключевой ставки из-за переоценки принадлежащего ей инвестиционного портфеля.
Совет директоров НОВАТЭКа (1248,6 NVTK руб., −0,51%) рекомендовал финальный дивиденд в размере 46,65 ₽ на одну акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности 3,7%. Текущая оценка НОВАТЭКа по-прежнему не учитывает возможного начала функционирования «Арктик СПГ-2», что может дать импульс для повышения котировок акций компании.
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