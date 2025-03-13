Россияне сохранили лидерство среди иностранцев по покупке жилья в Турции

В феврале 2025 года россияне в 35-й раз подряд стали лидерами в ежемесячно составляемом рейтинге иностранных покупателей жилья в Турции. За месяц граждане России приобрели в этой стране 256 жилых объектов (квартиры и дома), говорится в отчете Турецкого статистического института (TurkStat). Россияне удерживают лидерство среди иностранных покупателей жилой недвижимости с апреля 2022 года.