Россияне сохранили лидерство среди иностранцев по покупке жилья в Турции

В феврале 2025 года россияне в 35-й раз подряд стали лидерами в ежемесячно составляемом рейтинге иностранных покупателей жилья в Турции. За месяц граждане России приобрели в этой стране 256 жилых объектов (квартиры и дома), говорится в отчете Турецкого статистического института (TurkStat). Россияне удерживают лидерство среди иностранных покупателей жилой недвижимости с апреля 2022 года.
Второе место по числу сделок в феврале заняли граждане Ирана, купившие 133 объекта жилой недвижимости. На третьем месте оказались представители Ирака которые приобрели 99 объектов. Четвертое место досталось покупателям из Азербайджана (87 объектов), а замыкают первую пятерку рейтинга граждане Украины (86 объектов), следует из отчета.
По данным TurkStat, в общей сложности иностранцы в феврале этого года приобрели в Турции 1457 объектов (квартиры и дома). Это на 21,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
В феврале 2025 года доля продаж иностранцам в общем объеме сделок с жильем в Турции составила 1,3%. Наибольшее количество жилых объектов было продано гражданам других стран в Стамбуле — 539. Второе место по продажам заняла Анталья (503 объекта), а на третьей позиции оказался Мерсин (89 объектов).
По данным Бюро статистики Турции, в январе этого года россияне купили в этой стране 248 жилых объектов и заняли первое место среди иностранных покупателей. За весь 2024 год россияне приобрели в Турции 4,86 тыс. квартир и домов.