Россияне массово возвращают деньги из-за границы

Всего в декабре и январе в российские кредитные организации вернулось около ₽18 млрд, следует из данных Банка России. В январе суммарный остаток на иностранных счетах россиян снизился на 306,1 млрд по сравнению с прошлым месяцем, до ₽7,8 трлн (в переводе с иностранной валюты).
Кроме того, граждане стали реже переводить деньги за границу. Если в 2022 году наблюдался бурный отток средств в ₽2 трлн, то в 2023 году показатель снизился до 869,5 млрд (-57% год к году), а в 2024 году составил ₽625 млрд (-28%).
Эксперты считают, что отток средств с счетов иностранных банков пока не такой большой в общей картине, чтобы говорить об изменении тренда. Возможно, такая ситуация связана с волатильностью рубля на фоне геополитической ситуации и желанием людей заработать на валюте. Россияне ждут смягчение ДКП и позитивных новостей о мирном урегулировании конфликта на Украине, поэтому хотят зафиксировать высокую доходность до начала снижения ставок, переложив деньги в рублевые вклады.
Тем не менее, россияне все также продолжают хранить свои средства на зарубежных счетах. Эксперты связывают это с тем, что часть граждан России сейчас живет за границей и получают доход там, а некоторые открывают счета в других странах, чтобы оплачивать иностранные товары и услуги.
На фоне геополитической ситуации и позитивных ожиданий рынка рубль начал заметно укрепляться. О том, что будет с российской валютой дальше, рассказали аналитики Market Power.