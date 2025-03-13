Россияне массово возвращают деньги из-за границы

Тем не менее, россияне все также продолжают хранить свои средства на зарубежных счетах. Эксперты связывают это с тем, что часть граждан России сейчас живет за границей и получают доход там, а некоторые открывают счета в других странах, чтобы оплачивать иностранные товары и услуги.