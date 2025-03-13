Россиянам назвали неочевидные риски покупки страховки по вкладам

Россияне могут столкнуться с рядом скрытых рисков при оформлении полиса страхования от потери процентов по вкладам, предупредила доктор экономических наук, профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Челухина в беседе с «Газетой.Ru».
«Первый риск состоит в том, что некоторые страховщики предлагают страхование риска потери процентов по вкладу в составе коробочных продуктов. В этом случае полис, наряду с процентами, покрывает расходы на медицинские и юридические консультации. При страховой сумме в 250 тыс. рублей стоимость годового полиса составляет 3750 рублей. Вкладчику целесообразно оценить расходы на страхование, необходимость дополнительного покрытия и потенциальную выгоду от такого страхового полиса», — пояснила эксперт.
Еще одной проблемой, по словам Челухиной, является порядок выплаты компенсации.
«Страховщики выплачивают возмещение, которое определяется как разница между планируемой суммой дохода на дату расторжения договора вклада и фактически полученным доходом на эту дату», — отметила она.
Это означает, что при досрочном расторжении договора, особенно в первые месяцы после его оформления, клиент получит минимальную выплату. Челухина рекомендовала предварительно оценить максимальную возможную сумму компенсации и сравнить ее с потенциальным доходом по вкладу. Она подчеркнула, что для вкладов с небольшими суммами такая страховка может быть экономически невыгодной.
Третий риск связан с особенностями начисления процентов по некоторым вкладам. Экономист объяснила, что многие банки предлагают депозитные продукты, по которым проценты начисляются только на момент окончания срока вклада.
«То есть отсутствуют какие-либо промежуточные начисления. Таким образом, планируемый доход до даты окончания вклада попросту будет отсутствовать, а значит, не будет и страховой выплаты», — пояснила Челухина.
Кроме того, эксперт обратила внимание на важность изучения условий страховых полисов, особенно формулировок, касающихся исключений из покрытия.
«Любой страховой полис содержит исключения из покрытия, то есть перечень убытков, не являющихся страховыми, и оснований, когда страховщик освобождается от выполнения своих обязательств по выплате», — подчеркнула она.
Например, братья и сестры обычно не входят в список близких родственников, что может повлиять на возможность получения страховки при досрочном расторжении вклада для оказания им финансовой помощи.
В целом Челухина считает страхование процентов по вкладу полезным финансовым инструментом, но подчеркивает, что его покупка имеет смысл лишь для тех, кто размещает на счетах значительные суммы.
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