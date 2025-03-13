Россиянам назвали неочевидные риски покупки страховки по вкладам

Это означает, что при досрочном расторжении договора, особенно в первые месяцы после его оформления, клиент получит минимальную выплату. Челухина рекомендовала предварительно оценить максимальную возможную сумму компенсации и сравнить ее с потенциальным доходом по вкладу. Она подчеркнула, что для вкладов с небольшими суммами такая страховка может быть экономически невыгодной.