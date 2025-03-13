РФ в феврале снизила нефтеэкспорт на 100 тыс. б/с

Выручка от нефтеэкспорта РФ в феврале сократилась на $2,4 млрд, или на 15%, до $13,28 млрд из-за снижения мировых цен на нефть и ростом дисконта на российское сырье, говорится в отчете. Выручка от экспорта нефти снизилась на $1,37 млрд, до $8,26 млрд, нефтепродуктов — на $1,07 млрд, до $5,02.