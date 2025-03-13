РФ в феврале снизила нефтеэкспорт на 100 тыс. б/с

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россия в феврале нарастила поставки нефти на 90 тыс. баррелей в сутки (б/с), несмотря на недавние санкции США, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА). При этом экспорт нефтепродуктов снизился на 190 тыс. б/с по сравнению с январем, а нефтяной экспорт в целом — на 100 тыс. б/с.
Выручка от нефтеэкспорта РФ в феврале сократилась на $2,4 млрд, или на 15%, до $13,28 млрд из-за снижения мировых цен на нефть и ростом дисконта на российское сырье, говорится в отчете. Выручка от экспорта нефти снизилась на $1,37 млрд, до $8,26 млрд, нефтепродуктов — на $1,07 млрд, до $5,02.
По сравнению с февралем 2024 года экспорт нефти упал на 80 тыс. б/с, нефтепродуктов — на 420 тыс. б/с, а в целом нефтяной экспорт снизился на 490 тыс. б/с.
Последние санкции США повлияли на российский нефтеэкспорт, но после непродолжительной неопределенности объемы поставок в основном восстановились, говорится в отчете. «Масштабные санкции Министерства финансов США против российского энергосектора, о которых было объявлено 10 января 2025 года, затронули экспорт РФ. Однако после краткого периода неопределенности, экспортные объемы в основном восстановились», — отметило МЭА.
Агентство пишет, что цены на нефть Urals FOB Baltic находятся ниже ценового потолка G7 и составляют около $55 за баррель, при этом дисконт на нефть ВСТО уменьшился, и ее стоимость превышает на $2−3 этот предел в $60.