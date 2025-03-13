Reuters: Трамп пригрозил ЕС пошлинами в 200% на вино

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«Европейский союз, одна из самых враждебных и злоупотребляющих налогами и тарифами организаций в мире, который был создан с единственной целью — воспользоваться Соединенными Штатами, только что ввел неприятный тариф в 50% на виски», — приводит Reuters его публикацию в соцсети.
Трамп подчеркнул, что, если ЕС не снимет эту пошлину, Вашингтон введет 200-процентный тариф на все вина, шампанское и прочие алкогольные продукты из Франции и других стран союза. По его словам, это будет очень полезно для винного бизнеса в США.