Reuters: Трамп пригрозил ЕС пошлинами в 200% на вино

Трамп подчеркнул, что, если ЕС не снимет эту пошлину, Вашингтон введет 200-процентный тариф на все вина, шампанское и прочие алкогольные продукты из Франции и других стран союза. По его словам, это будет очень полезно для винного бизнеса в США.