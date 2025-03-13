Reuters: канадцы, уязвленные тарифами и риторикой Трампа, отказываются от поездок в США

Сократилось и количество бронирований в отелях, говорится в материале агентства. Бронирование отелей на субботние вечера в Беллингеме, штат Вашингтон, прибрежном городе недалеко от канадской границы, где можно покататься на лыжах и добраться на пароме до Аляски, сократилось на 10,8% со 2 февраля по 1 марта. Бронирование в Ниагара-Фолс, штат Нью-Йорк, за тот же период сократилось на 8,1%, ссылается Reuters на данные аналитической компании CoStar.