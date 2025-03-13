Reuters: канадцы, уязвленные тарифами и риторикой Трампа, отказываются от поездок в США

Количество новых бронирований в Соединенные Штаты из Канады с 1 февраля сократилось примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Reuters со ссылкой на данные Forward Keys — компании, занимающейся продажей авиабилетов.
Генеральный директор United Airlines Скотт Кирби подтвердил, что компании пришлось скорректировать свою работу из-за значительного сокращения пассажиропотока из Канады.
Сократилось и количество бронирований в отелях, говорится в материале агентства. Бронирование отелей на субботние вечера в Беллингеме, штат Вашингтон, прибрежном городе недалеко от канадской границы, где можно покататься на лыжах и добраться на пароме до Аляски, сократилось на 10,8% со 2 февраля по 1 марта. Бронирование в Ниагара-Фолс, штат Нью-Йорк, за тот же период сократилось на 8,1%, ссылается Reuters на данные аналитической компании CoStar.
Ранее администрация Трампа заявила, что с 11 апреля все иностранцы старше 14 лет, находящиеся в США, должны будут зарегистрироваться и сдать отпечатки пальцев, если они пробудут в стране более 30 дней. Канадцы не являются исключением, несмотря на то, что миграционное законодательство разрешает их пребывание в Соединенных Штатах до шести месяцев без визы.
Жители ни одной другой страны не ездят в США чаще, чем жители Канады, которые в 2024 году совершили 20,4 млн поездок, сообщает Reuters. По оценкам Ассоциации путешественников США, сокращение числа канадских туристов на 10% может стоить Соединённым Штатам 2,1 млрд долларов.
Однако канадцы не единственные, кто отказывается от поездок в США, передает Reuters со ссылкой на данные Forward Keys. Количество бронирований из Дании и Германии сократилось на 27% и 15% в годовом исчислении соответственно. Спрос из Европы в целом снизился незначительно — на 1%.