Путин: РФ ведет переговоры о возвращении некоторых иностранных компаний

«Возвращение каких-то наших партнеров западных на наш рынок может и благотворно отразиться на деятельности и их компаний, и наших компаний. Вот уже сегодня мы в закрытом пока режиме, но ведем переговоры по инициативе некоторых наших партнеров о возможном возвращении их на наш рынок», — рассказал глава российского государства. Он отметил, что процесс идет «спокойно, достойно, с уважением друг к другу и с соблюдением взаимных интересов».