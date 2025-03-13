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Путин: РФ ведет переговоры о возвращении некоторых иностранных компаний

Это их же инициатива, заявил президент РФ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россия начала вести переговоры о возвращении некоторых иностранных компаний — по их же инициативе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Возвращение каких-то наших партнеров западных на наш рынок может и благотворно отразиться на деятельности и их компаний, и наших компаний. Вот уже сегодня мы в закрытом пока режиме, но ведем переговоры по инициативе некоторых наших партнеров о возможном возвращении их на наш рынок», — рассказал глава российского государства. Он отметил, что процесс идет «спокойно, достойно, с уважением друг к другу и с соблюдением взаимных интересов».