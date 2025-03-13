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Продавцы машин назвали возможные сроки возвращения западных автобрендов

Западные автомобильные бренды вернутся в Россию не ранее 2028 года, заявил глава департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, его слова приводит «Автостат».

Источник: Willian Cittadin/CC0

«Отвечая на вопрос, какая доля потребителей может отложить на этом фоне покупку до возможного возвращения ушедших брендов, мое мнение — 0%. Если они и вернутся, то не ранее 2028 года», — сказал он.

Генеральный директор «Автоспеццентра» Андрей Терлюкевич также заявил, что сообщения о возможном возвращении ушедших автомобильных брендов дезориентируют покупателей, в ближайшее время этого не произойдет.

По его словам, в краткосрочной перспективе западным производителям будет трудно наладить продажи в России. Без локального производства западные автобренды не смогут конкурировать с доминирующими сейчас в России китайским производителям. В частности, разница в утильсборе составит 30%, добавил он.

Ранее в феврале глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что российская промышленность после ухода иностранных автомобильных компаний получила новые возможности для развития и теперь не хочет их потерять.

По его словам, Минпромторг будет готовить свое «видение» к возвращению ушедших с российского рынка иностранных брендов, «когда будет соответствующее поручение».