«Почта России» выполнит план кабмина по модернизации в 2025 году 105 сельских отделений

«Мы стремимся модернизировать отделения там, где это наиболее востребовано населением. Так что 500 млн рублей на 105 отделений в этом году — абсолютно выверенная цифра. Учитывая, что в предыдущие годы справлялись и со значительно большими объемами, уверен, справимся и в этом. Задачу, которую перед нами ставят и президент, и правительство, выполним», — добавил глава «Почты России».