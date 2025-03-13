«Почта России» выполнит план кабмина по модернизации в 2025 году 105 сельских отделений

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. «Почта России» в 2025 году модернизирует 105 сельских отделений, на эти цели правительство РФ выделило из бюджета 500 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор «Почты России» Михаил Волков.
«За последние три года мы обновили более 3,2 тыс. почтовых отделений, расположенных в сельских и удаленных территориях. В 2025 году благодаря поддержке правительства планируем обновить не менее 105 сельских отделений», — сказал он.
Волков отметил, что формирование плана и бюджета — это совместная работа, компания составляет согласованную адресную программу, в которой определено, какие отделения и где будут отремонтированы.
«Мы стремимся модернизировать отделения там, где это наиболее востребовано населением. Так что 500 млн рублей на 105 отделений в этом году — абсолютно выверенная цифра. Учитывая, что в предыдущие годы справлялись и со значительно большими объемами, уверен, справимся и в этом. Задачу, которую перед нами ставят и президент, и правительство, выполним», — добавил глава «Почты России».
Правительство России выделило в 2025 году 500 млн рублей из бюджета «Почте России», деньги предназначены для модернизации сельских и труднодоступных почтовых отделений. Кабмин рассчитывает, что в результате «Почта России» приведет в порядок не менее 105 отделений до конца 2025 года.