«Почта России» сохраняет план по переводу 130 тыс. рабочих мест с Windows на «Альт»

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. «Почта России» сохраняет план по переводу 130 тыс. рабочих мест с Windows на российскую операционную систему «Альт» от компании «Базальт СПО». Об этом сообщил ТАСС генеральный директор «Почты России» Михаил Волков.
«На операционную систему “Альт” мы переходим постепенно и, в общем, никаких проблем и нареканий не видим. Довольны результатами и соответственно продолжим внедрение. План по переходу в три года сохраняется», — рассказал он.
«Почта России» запустила процесс полного замещения Windows на рабочих местах в сентябре 2024 года. Проект разрабатывали с 2022 года. Госкомпания тестировала отечественные продукты, «формировала потребности, определяла финальный список потенциальных вендоров, формировала техническое задание и делала закупку по традиционной конкурсной процедуре».