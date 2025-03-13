«Почта России» не получает много жалоб на мошенников, якобы работающих от лица компании

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. «Почта России» не получает большого числа жалоб на мошенников, которые якобы работают от лица компании. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор «Почты России» Михаил Волков.
«Большого числа обращений с жалобами на мошенников, адресованных именно “Почте России”, мы не получаем. Но это не значит, что мы бездействуем. Мы работаем с информированием клиентов, по всем доступным каналам призываем к осторожности и рассказываем о признаках мошеннических действий», — сказал он.
Кроме этого, компания передает информацию о мошенниках в правоохранительные органы и через партнерский сервис мониторинга внешних угроз блокирует фишинговые ссылки, добавил глава «Почты России».
«Почта» никогда не запрашивает никакую персональную информацию по телефону, не просит прислать или продиктовать коды. Так что, если поступает подобный звонок, не важно, от имени «Почты» или кого другого, с запросом чувствительной личной информации, можете смело класть трубку. Это точно не «Почта России», — подчеркнул Волков.
Ранее ТАСС сообщал, что мошенники звонят россиянам от имени сотрудников «Почты России», уведомляя жертв о якобы пришедших на их имя заказных письмах и неких чат-ботах «Почты».