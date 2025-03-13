«Почта России» не получает много жалоб на мошенников, якобы работающих от лица компании

«Большого числа обращений с жалобами на мошенников, адресованных именно “Почте России”, мы не получаем. Но это не значит, что мы бездействуем. Мы работаем с информированием клиентов, по всем доступным каналам призываем к осторожности и рассказываем о признаках мошеннических действий», — сказал он.