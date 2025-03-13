Ozon запускает продажу автомобилей с пробегом

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Автомобили с пробегом стали доступны для покупки на Ozon, среди представленных марок — Lada, Audi, Geely, сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса.
«Ozon расширяет категорию “Транспортные средства”. Для покупки на платформе стали доступны автомобили с пробегом от проверенных дилеров. На Ozon уже можно найти Audi, Geely, Jetour, Lada, Haval и другие авто с пробегом от проверенных дилеров — Pango Cars и ГК “Борисхоф”, — рассказали в компании.
Покупка автомобилей с пробегом доступна для пользователей из Москвы, Московской области и Краснодара. В будущем география продаж будет расширяться. Как отметили в маркетплейсе, продавать машины с пробегом на Ozon могут только компании — профессиональные участники рынка. Все представленные автомобили прошли техническую и юридическую проверку дилеров.
Руководитель Ozon авто Алексей Махмудов указал, что ассортимент автомобилей с пробегом на площадке будет расширяться. «В 2023 году Ozon первым из маркетплейсов начал продавать автомобили. С тех пор клиенты заказали у нас больше 1,5 тыс. машин, но главное — они привыкли выбирать даже такие технически сложные товары онлайн», — добавил Махмудов, слова которого привели в пресс-службе.
В свою очередь, руководитель автомобильной системы Pango Cars Антон Ганжа отметил, что российский автомобильный рынок стремительно меняется. «Онлайн-продажи становятся новым стандартом. Запуск категории автомобилей с пробегом на Ozon — важный шаг, который делает покупку машины таким же удобным процессом, как заказ любого другого товара», — сказал Ганжа.