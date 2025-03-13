Ozon запускает продажу автомобилей с пробегом

Руководитель Ozon авто Алексей Махмудов указал, что ассортимент автомобилей с пробегом на площадке будет расширяться. «В 2023 году Ozon первым из маркетплейсов начал продавать автомобили. С тех пор клиенты заказали у нас больше 1,5 тыс. машин, но главное — они привыкли выбирать даже такие технически сложные товары онлайн», — добавил Махмудов, слова которого привели в пресс-службе.