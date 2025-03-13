Основатель криптобиржи Binance отрицает переговоры с семьей Трампа

«Факт: я не обсуждал сделку по Binance US ни с кем», — написал Чжао в X. Он добавил, что журналисты газеты сначала сами выдумали эту историю, а затем обращались к десятку источников, чтобы те подтвердили, что такие переговоры действительно были.