ОПЕК+ в феврале повысили нефтедобычу на 300 тыс. б/с

Восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, с начала 2024 года добровольно сокращают добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с для балансировки рынка. С октября 2024 года эти страны планировали начать постепенно выходить из ограничений и восстанавливать добычу. Однако сначала наращивание производства было отложено до декабря, затем до конца 2024 года, а на министерской встрече ОПЕК+ 5 декабря увеличение добычи было отложено до конца марта 2025 года. Кроме того, эти же страны ОПЕК+ с весны 2023 года и до конца 2026 года добровольно сокращают производство еще на 1,65 млн б/с.