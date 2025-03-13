ОПЕК+ в феврале повысили нефтедобычу на 300 тыс. б/с

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении по сокращению добычи нефти, в феврале 2025 года нарастили производство в месячном сравнении примерно на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) и превысили план с учетом добровольных ограничений и компенсаций на 890 тыс. б/с. Такие данные приводятся в мартовском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Согласно данным МЭА, целевой уровень добычи странами ОПЕК+ в рамках сделки с учетом добровольных сокращений и компенсаций от Ирака, Казахстана и России составлял 33,86 млн б/с, а реальная добыча — 34,75 млн б/с. Таким образом, объем превышения плана оказался на уровне около 890 тыс. б/с.
Больше всех перепроизводство обеспечили Ирак (на 0,3 млн баррелей в сутки больше квоты), ОАЭ (на 0,37 млн б/с), Казахстан (на 0,31 млн б/с), Россия (на 0,15 млн б/с).
Меньше квоты в феврале добывали Нигерия (на 60 тыс. б/с), Азербайджан (на 80 тыс. б/с), Конго (на 40 тыс. б/с).
Восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, с начала 2024 года добровольно сокращают добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с для балансировки рынка. С октября 2024 года эти страны планировали начать постепенно выходить из ограничений и восстанавливать добычу. Однако сначала наращивание производства было отложено до декабря, затем до конца 2024 года, а на министерской встрече ОПЕК+ 5 декабря увеличение добычи было отложено до конца марта 2025 года. Кроме того, эти же страны ОПЕК+ с весны 2023 года и до конца 2026 года добровольно сокращают производство еще на 1,65 млн б/с.
А три страны, не до конца соблюдавшие обязательства по добровольному сокращению добычи нефти, — Россия, Ирак и Казахстан — должны компенсировать перепроизводство нефти до конца июня 2026 года.