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Каким будет курс рубля 14 марта 2025 года: прогноз эксперта

Российский рынок продолжил начатое вчера умеренное снижение, потеряв к обеду порядка 1%, отмечает Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: РИА "Новости"

Однако продолжает оставаться в прогнозируемых нами значениях от 3100 до 3250 по индексу Мосбиржи. Стоит выделить как низкую волатильность, так и в целом низкую активность участников рынка.

Из корпоративных событий на российском рынке можно выделить хороший отчет Татнефти за 2024 год. Показав результаты по выручке выше ожиданий, акции компании прибавляли порядка 1,5%, идя в разрез с рынком. Завтра свой отчет за 4 квартал должна показать «Роснефть».

Если говорить про корректирующиеся сегодня бумаги, то на незначительное снижение индекса сильнее других влияли акции компаний «народного портфеля» — Сбербанка, ЛУКОЙЛа и Газпрома.

Хорошие данные по потребительской инфляции в США оказались недостаточным фактом, чтобы изменить настроение инвесторов. Неопределенность, а также риски эскалации взаимных тарифных уколов сохраняют на американском рынке сложившийся негатив.

Нефть Brent, продолжает уже несколько дней удерживать уровень 70 долларов за баррель, не реагируя на новые вызовы в мировой торговле и риски сокращения спроса на сырье.

Прогноз по индексу МосБиржи на 14 марта — 3100−3250 п.

Российская валюта уже к середине дня отыграла потерянный вчера 1% по отношению к доллару США и торговалась на уровне 87,127 ₽

Среди причин стабильного укрепления рубля за последнее время все так же можно выделить оптимистичные ожидания от изменений в геополитике, интерес к гособлигациям и положительный торговый баланс.

Прогноз по рублю на 14 марта — юань 11,5 −12,5, доллар — 87 −88,5 ₽

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».