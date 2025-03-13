Каким будет курс рубля 14 марта 2025 года: прогноз эксперта

Однако продолжает оставаться в прогнозируемых нами значениях от 3100 до 3250 по индексу Мосбиржи. Стоит выделить как низкую волатильность, так и в целом низкую активность участников рынка.
Если говорить про корректирующиеся сегодня бумаги, то на незначительное снижение индекса сильнее других влияли акции компаний «народного портфеля» — Сбербанка, ЛУКОЙЛа и Газпрома.
Хорошие данные по потребительской инфляции в США оказались недостаточным фактом, чтобы изменить настроение инвесторов. Неопределенность, а также риски эскалации взаимных тарифных уколов сохраняют на американском рынке сложившийся негатив.
Нефть Brent, продолжает уже несколько дней удерживать уровень 70 долларов за баррель, не реагируя на новые вызовы в мировой торговле и риски сокращения спроса на сырье.
Прогноз по индексу МосБиржи на 14 марта — 3100−3250 п.
Российская валюта уже к середине дня отыграла потерянный вчера 1% по отношению к доллару США и торговалась на уровне 87,127 ₽
Среди причин стабильного укрепления рубля за последнее время все так же можно выделить оптимистичные ожидания от изменений в геополитике, интерес к гособлигациям и положительный торговый баланс.
Прогноз по рублю на 14 марта — юань 11,5 −12,5, доллар — 87 −88,5 ₽
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