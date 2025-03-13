Крупные банки оценили вероятность оттока вкладов при снижении ставки ЦБ

То, что какая-то часть опрошенных банков все-таки допускают отток вкладов, отражает их видение конкурентной среды, считает Донец. «Сейчас конкуренция очень высокая в банковском секторе, возможно, именно поэтому какие-то банки беспокоятся, что могут столкнуться с оттоком вкладов. Это банки, у которых меньше гибкости и возможности удерживать повышенную ставку фондирования. Это необязательно небольшие банки, скорее, речь о тех, кто в силу структуры баланса не может переложить дорогие пассивы в более высокие ставки по кредитам. Кроме того, для каких-то банков поддержание рентабельности может быть более приоритетной задачей, чем выигрыш конкуренции за вкладчиков», — объясняет она.