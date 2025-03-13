Контейнеры сбавляют обороты. Импорт грузов из Китая резко снизился

«Грузов нет, — отмечает Юлия Шленская.— И это странно в свете того, что и доллар держится довольно низко (что по идее должно подталкивать импортеров к закупке), и китайские производства уже практически полностью вышли на рабочий режим. То есть март, как правило, показывает подъем, а в этом году все еще снижаемся». Весной 2023 года ситуация была обратная: на фоне роста импорта из Китая и накопления контейнеров в центральной части РФ операторам приходилось предоставлять льготные тарифы для их возврата (см. «Ъ» от 21 июня 2023 года).