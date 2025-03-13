Инвесторы ждут возвращения акций российских компаний на мировой рынок

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По данным издания, участники рынка полагают, что акции компаний РФ в случае снятия санкций или их ослабления резко вырастут в цене.
Американские банки Goldman Sachs и JPMorgan Chase входят в число банков, которые выступают в качестве брокеров в сделках по покупке активов, связанных с Россией, добавляет агентство.
При этом, отмечает Bloomberg, Запад не смог изолировать российскую экономику. Страна смогла выйти на новые рынки, а многие российские компании избежали санкций из-за опасений западных стран нарушить мировые экономические процессы.