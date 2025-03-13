ФАС запросила у Союза независимых сетей обновленные данные об ограничении наценок

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у Союза независимых сетей России (СНСР) информацию об ограничении наценок, сообщила пресс-служба ведомства.
«Служба контролирует соблюдение торговыми сетями добровольно принятых обязательств, — пояснили в ФАС. — Служба запросила у организации обновленную информацию о товарных позициях, по которым сети соблюдают эти обязательства».
Ранее СНСР уведомил ФАС, что порядка 30 торговых сетей из 25 регионов страны приняли на себя добровольные обязательства по ограничению собственных наценок на уровне не более 5% от закупочной цены на отдельные категории социально значимых товаров.
Также ФАС России предложила рассмотреть возможность расширения перечня товаров и товарных позиций и присоединения к инициативе остальных торговых сетей из союза, ранее не бравших на себя такие обязательства.
По мнению ведомства, ограничение сетями торговых наценок на социально значимые продукты при обеспечении их наличия на полках магазинов позволяет сдерживать цены на отдельные позиции востребованных товаров и повышать их доступность для граждан.