Европейские фондовые рынки в среду показали рост, кроме испанского индекса

Европейская комиссия объявила о планах с 1 апреля начать поэтапное введение пошлин на товары из США в ответ на ранее введенные американской стороной тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС, вступившие в силу 12 марта. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление по поводу этого решения Вашингтона, указав, что такие меры нанесут ущерб европейским бизнесу и потребителям. Тарифы США составляют 25% на импорт стали и 10% на алюминий.