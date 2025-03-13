Европейские фондовые рынки в среду показали рост, кроме испанского индекса

По данным агентства Интерфакс, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 завершил торговую сессию ростом на 0,81%, достигнув отметки 541,25 пункта.
Британский FTSE 100 прибавил 0,53%, немецкий DAX вырос на 1,56%, французский CAC 40 поднялся на 0,59%, а итальянский FTSE MIB увеличился на 1,61%. В то же время испанский IBEX 35 снизился на 0,57%.
Подъем на европейских рынках был обусловлен оптимизмом вокруг возможного прекращения боевых действий на Украине. Это произошло на фоне сообщений о том, что Киев может принять мирные предложения, предложенные Вашингтоном, сообщает портал Trading Economics.
Однако инвестору приходится учитывать и негативные настроения, связанные с эскалацией напряженности в торговых отношениях между странами, что усиливает опасения относительно влияния таких конфликтов на экономический рост.
Европейская комиссия объявила о планах с 1 апреля начать поэтапное введение пошлин на товары из США в ответ на ранее введенные американской стороной тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС, вступившие в силу 12 марта. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление по поводу этого решения Вашингтона, указав, что такие меры нанесут ущерб европейским бизнесу и потребителям. Тарифы США составляют 25% на импорт стали и 10% на алюминий.
Кроме того, стало известно, что индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 2,8% в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о замедлении инфляции по сравнению с январскими 3%. Тем не менее темпы роста оказались ниже прогнозов аналитиков, ожидавших увеличения на 2,9%, согласно данным Trading Economics.
Среди корпоративных новостей выделилась Industries de Diseno Textil (Inditex), акции которой упали на 7,5%. Несмотря на публикацию сильной годовой отчетности за 2024 год, компания сообщила о слабых продажах в первом квартале текущего года.
Цены на акции немецкого автопроизводителя Porsche также снизились на 3% из-за разочаровывающих результатов отчетности.
В лидеры роста в составе Stoxx Europe 600 вышли датская Zealand Pharma, чьи акции выросли почти на 38%. Компания подписала соглашение с швейцарским гигантом Roche Holding о совместной разработке и коммерциализации препаратов для борьбы с ожирением. По условиям сделки Zealand Pharma может получить от Roche до 5,3 млрд долларов. Акции самой Roche подорожали на 4,3%.
Сильный рост также продемонстрировала Hochschild Mining, акции которой подскочили на 12,6% благодаря опубликованной прибыли до налогообложения в размере 177,2 млн долларов по итогам 2024 года. Это значительное улучшение по сравнению с убытком в 43,5 млн долларов годом ранее.
С другой стороны, хуже всего в Stoxx Europe 600 себя показали бумаги Puma. Акции немецкой компании подешевели на 20%, достигнув минимального уровня за последние девять лет. Это произошло на фоне публикации прогноза на 2025 год, который предполагает снижение операционной прибыли и замедление роста продаж. Руководство компании связывает эти ожидания с продолжающимися геополитическими кризисами и экономическими трудностями.
Акции итальянской оборонной компании Leonardo упали на 0,1%. Инвесторы остались разочарованы отсутствием деталей о планах компании по выведению из кризиса ее убыточного подразделения по производству авиационных конструкций.
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