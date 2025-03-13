El Universal: мексиканцев призвали не покупать товары из США

«Это — протест солидарности с нашим президентом, потому что солидарность нужна. Мы имеем дело с таким “пьяницей”, как Дональд Трамп. Когда он много выпьет, устраивает рейды против мигрантов, вторгается в европейские страны… вводит пошлины против Мексики. Но, когда протрезвеет, говорит “нет, еще один месяц”», — добавил он.