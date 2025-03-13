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El Universal: мексиканцев призвали не покупать товары из США

Национальное единство призвало мексиканцев не покупать американскую продукцию в качестве наказания за тарифную политику. Об этом заявил президент организации Франсиско Чавира в ходе выступления в городе Рейноса.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как пишет мексиканская газета El Universal, Чавира призвал горожан, а также мэрию и депутатов присоединиться к защите от политики Дональда Трампа, которую проводит президент Клаудия Шейнбаум.

«Мы видели, как американские предприятия понесли значительные убытки, магазины остались одни из-за страха перед рейдами против мигрантов и того, что мы объединимся и перестанем покупать их продукцию», — сказал он.

Поэтому, отметил Чавира, Национальное единство просит мексиканцев не покупать у США, тогда американское правительство поймет, что пошлины затронули не только Мексику.

«Это — протест солидарности с нашим президентом, потому что солидарность нужна. Мы имеем дело с таким “пьяницей”, как Дональд Трамп. Когда он много выпьет, устраивает рейды против мигрантов, вторгается в европейские страны… вводит пошлины против Мексики. Но, когда протрезвеет, говорит “нет, еще один месяц”», — добавил он.