Экспорт дизеля в Африку упал вдвое из-за ремонтов и проблем с логистикой

Гораздо более существенным фактором являются проблемы на железной дороге, считает Фролов. Так, в 2024 году несвоевременный вывоз нефтепродуктов приводил к вынужденному снижению загрузки некоторых НПЗ и скорости доставки топлива до потребителей, напоминает он. В совокупности с инцидентами на НПЗ это привело к значительному росту цен на топлива в опте весной и летом. «По сообщениям участников топливного рынка, в этом году на железной дороге также наблюдаются проблемы со своевременностью погрузки и скоростью на маршруте. Можно предположить, что, если ситуация на железной дороге не улучшится, мы станем свидетелями повторения прошлогодней ситуации уже в самое ближайшее время, когда начнется сезонный рост спроса», — полагает Фролов. Он напомнил, что в прошлом году для решения проблемы правительству пришлось прибегнуть к закрытию экспорта бензина и координировать работу между нефтяниками и РЖД.