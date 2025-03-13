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Эксперт объяснил, почему раздавать жилье бесплатно, как в СССР, невозможно

Бесплатная раздача квартир потребовала бы колоссальных расходов бюджета и государственного контроля над значительной частью строительной отрасли, заявил Валерий Тумин, директор рынков России и СНГ агентства недвижимости Fam Properties.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Скриншот

«Фактически это означало бы возврат к плановой экономике, где ключевые ресурсы распределяются централизованно. В современных реалиях рыночной экономики и при существующих финансовых ограничениях подобная схема выглядит маловероятной и может привести к дополнительным рискам для строительного рынка и экономики в целом», — сказал он «Газете.Ru».

Тумин добавил, что для возвращения бесплатной раздачи квартир необходимо решить, кто будет «дарителем» жилья.

Частные застройщики, подчеркнул эксперт, работают ради прибыли и сами нередко нуждаются в государственной поддержке.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».