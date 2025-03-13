Эксперт объяснил, почему раздавать жилье бесплатно, как в СССР, невозможно

«Фактически это означало бы возврат к плановой экономике, где ключевые ресурсы распределяются централизованно. В современных реалиях рыночной экономики и при существующих финансовых ограничениях подобная схема выглядит маловероятной и может привести к дополнительным рискам для строительного рынка и экономики в целом», — сказал он «Газете.Ru».