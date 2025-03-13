Экономист рассказал, смогут ли американцы обойтись без канадских товаров

«Теоретически США могут отказаться от торгового взаимодействия с Канадой, — отметил экономист. — Однако последствия этих мер будут печальными, в первую очередь для американской стороны. При закупке товаров и услуг, изначально страны руководствуются качеством продукции, стоимостью и наикратчайшим плечом доставки. Учитывая, что США и Канада имеют общую границу, это самый выгодный транспортный коридор».