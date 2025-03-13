Экономист рассказал, смогут ли американцы обойтись без канадских товаров

Он напомнил, что по итогам 2024 года Канада поставила на американские рынки продукции на более чем 412 млрд долларов, а закупила у США на 349 млрд долларов.
«Теоретически США могут отказаться от торгового взаимодействия с Канадой, — отметил экономист. — Однако последствия этих мер будут печальными, в первую очередь для американской стороны. При закупке товаров и услуг, изначально страны руководствуются качеством продукции, стоимостью и наикратчайшим плечом доставки. Учитывая, что США и Канада имеют общую границу, это самый выгодный транспортный коридор».
Так, по словам эксперта, США, прежде чем отказаться от канадской электроэнергии, придется выстраивать производственные мощности, чтобы заместить потерянный объем. Это потребует существенных финансовых, технических и технологических вложений, а также время.
Белхароев добавил, что отказ от древесины из Канады тоже будет стоить значительных средств — материалы придется возить с других континентов.
При этом он не исключил, что отказ от канадских автомобилей не сильно повлияет на американских потребителей, поскольку собственный автопром США — современная и довольно устойчивая отрасль.
Эксперт подчеркнул, что канадские товары по своим качественным характеристикам конкурентоспособны на мировом рынке, поэтому будут востребованы.
«Тем более торговая война, объявленная США, напрямую касается Китая, Канады, Мексики и стран ЕС. Взаимное увеличение пошлин, возымеет цепную реакцию, при которой товары и услуги будут дорожать по всему миру», — заключил Белхароев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».