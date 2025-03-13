Экономист раскрыла выигравших от торговой войны Трампа

После возвращения в качестве президента США Дональда Трампа в Белый дом между Пекином и Вашингтоном развязалась новая торгово-тарифная война. В феврале текущего года в США был издан указ о повышении тарифных пошлин на ввоз в страну товаров из Китая. Защищая свои права и интересы Пекин ответил контруказом — ввёл дополнительные пошлины на американский импорт.