Экономист раскрыла выигравших от торговой войны Трампа

После возвращения в качестве президента США Дональда Трампа в Белый дом между Пекином и Вашингтоном развязалась новая торгово-тарифная война. В феврале текущего года в США был издан указ о повышении тарифных пошлин на ввоз в страну товаров из Китая. Защищая свои права и интересы Пекин ответил контруказом — ввёл дополнительные пошлины на американский импорт.
Ответные меры коснулись ряда товаров, среди которых уголь, нефть, сельскохозяйственная техника. Аграрный сектор тоже стал непосредственным участником тарифного противоборства. Ужесточённые ответные меры КНР коснулись и продовольственных товаров: сои, свинины, говядины, мяса курицы, пшеницы, продуктов водного промысла.
«Несмотря на повышенные тарифы, Китай не сможет отказаться от экспорта некоторых товаров, например сои. Мы сейчас наблюдаем увертюру торгово-тарифной войны, дальнейшие действия Вашингтона и Пекина могут стать более жёсткими и торговое противостояние усилится», — подчеркнула эксперт.
«Тарифное недоразумение» негативно отразится на экономиках двух держав, пострадают компании, потребители.
Она напомнила, что при реципрокном (возвращающемся — прим.ред.) повышении тарифных барьеров между двумя странами на поле появляется третья страна — бенефициар, готовый подставить плечо.
«Вектор усиления торговой экспансии Китая может быть направлен в сторону России, т.к. она в состоянии предоставить более выгодные экспортные условия. Торговая аграрная война США и Китая способна предоставить российскому агроэкспорту дополнительные контракты и заказы, наращивание отечественного производства сельскохозяйственной продукции», — рассуждает Залина Казова.
Большая часть зерновых нужд Китая может быть удовлетворено российскими производителями. Огромным потенциалом обладает и отечественное животноводство: наши производители обладают конкурентными преимуществами и могут заменить экспорт из США.
Рыбная промышленность России является одной из ведущих в мире благодаря богатым природным ресурсам и также может занять освободившуюся нишу.
«Таким образом, российские сельхозтоваропроизводители могут заменить большую часть “подорожавшей” продукции США», — отметила эксперт.
Однако есть и другая сторона наращивания поставок в Китай за счёт ослабления американского влияния — это возможное удорожание некоторых отечественных продуктов за счёт увеличения спроса.
«Россия и Китай давно являются торговыми партнёрами и расширение этих отношений окажет только положительное влияние на экономику двух стран: с одной стороны не произойдёт сбоя в поставках определённых товаров, с другой — повышение ВВП за счёт увеличения взаимовыгодных экспортных операций. Продовольственная торговая война США-Китай может оказать влияние на структуру мирового сельскохозяйственного рынка», — резюмирует собеседница.
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