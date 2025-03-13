«Делимобиль» не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Каршеринговый сервис «Делимобиль» не планирует выплату дивидендов по итогам 2024 года. Об этом рассказала генеральный директор Елена Бехтина в рамках презентации финансовых результатов.
«У нас принята дивидендная политика, в рамках которой выплачиваются дивиденды, поэтому, собственно говоря, мы будем следовать этой дивидендной политике. За 2024 год не планируются дивиденды, дальше все решения будут приниматься в рамках утвержденной политики», — заявила Бехтина.
Согласно дивидендной политике компании, при соотношение чистого долга к EBITDA меньше 3 компания будет распределять не менее 50% прибыли, при соотношении чистого долга к EBITDA на уровне 3 или чуть выше дивиденды будут распределяться на основании решении совета директоров. В 2024 году этот показатель составил 5,1х.
Бехтина также сообщила, что компания придерживается планов по выходу в новые города. В 2025 году «Делимобиль» начнет работу минимум еще в двух городах, отметила она.
Выручка каршерингового сервиса по МСФО по итогам 2024 года увеличилась по сравнению с 2023 годом на 34% и достигла рекордного уровня в 27,9 млрд рублей. Чистая прибыль «Делимобиля» сократилась за отчетный период в 2 раза, до 8 млн рублей.