«Делимобиль» не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год

Согласно дивидендной политике компании, при соотношение чистого долга к EBITDA меньше 3 компания будет распределять не менее 50% прибыли, при соотношении чистого долга к EBITDA на уровне 3 или чуть выше дивиденды будут распределяться на основании решении совета директоров. В 2024 году этот показатель составил 5,1х.